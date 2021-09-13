Песков называет украинцев, ненавидящих русских, родственниками

Спикер российского президента Дмитрий Песков высказался относительно отношений между русским и украинским народом. Он отметил, что в Украине увеличилось количество людей, которые "ненавидят русских". Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на цитату пресс-секретаря в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина отметил, что украинцы и россияне – это "родственники", но в последнее время среди граждан Украины значительно увеличился процент тех, кто враждебно относится к России и самим россиянам. Такое явление есть и в России это знают.

Дмитрий Песков отметил, всем хорошо известно, что сейчас отношения между Россией и Украиной натянуты, но это не повод говорить, что Россия оборвала свои родственные связи с украинцами.

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