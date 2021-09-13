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Песков называет украинцев, ненавидящих русских, родственниками

Песков не считает, что Россия потеряла свои родственные связи с украинцами

сегодня, 13:15
Автор:

Кравцев Сергей

Спикер российского президента Дмитрий Песков высказался относительно отношений между русским и украинским народом. Он отметил, что в Украине увеличилось количество людей, которые "ненавидят русских". Об этом сообщает издание "Комментарии", ссылаясь на цитату пресс-секретаря в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ".

Песков называет украинцев, ненавидящих русских, родственниками

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

Пресс-секретарь Путина отметил, что украинцы и россияне – это "родственники", но в последнее время среди граждан Украины значительно увеличился процент тех, кто враждебно относится к России и самим россиянам. Такое явление есть и в России это знают.

Дмитрий Песков отметил, всем хорошо известно, что сейчас отношения между Россией и Украиной натянуты, но это не повод говорить, что Россия оборвала свои родственные связи с украинцами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин рассчитывает, что украинский лидер приедет на Восточный экономический форум в РФ. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли наладится отношения с Украиной Путин отметил, что он очень сильно на это надеется и верит, что президент Украины однажды приедет в Россию на какое-то важное мероприятие. При этом российский президент не сказал, может ли это быть президент Зеленский.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Kzpmb055r2o&t=133s
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