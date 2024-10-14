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Песков неожиданно признал, что НАТО представляет опасность для России

Песков утверждает, что не Россия несет опасность НАТО, а все обстоит наоборот

сегодня, 14:01
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Ткачик Олеся

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы внешней разведки Германии Бруно Калля, о том, что Вооруженные силы России потенциально будут готовы напасть на силы НАТО к концу десятилетия и назвал его "нелогичным".

Песков неожиданно признал, что НАТО представляет опасность для России

НАТО

Как заявил Песков, Россия просто обеспечивает свою собственную безопасность, и делает для этого всё необходимое, и обладает всем необходимым потенциалом.

"И никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО. Всегда был процесс наоборот. Мы с вами знаем все волны расширения НАТО, и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам России. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность. Поэтому говорить здесь о том, что именно российские вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное, противоречит всему ходу истории, которая привела к той конфронтации, которую мы сейчас все вместе переживаем", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявил, что ядерные учения НАТО приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности.

Также "Комментарии" рассказывали, что в понедельник 14 октября НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, об этом на прошлой неделе в Лондоне сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Известно, что к учениям будут привлечены около 60 самолетов, включая истребителей F-35A и стратегических бомбардировщиков B-52, из 13 стран-членов НАТО.

Как заявил Рютте, в неопределенном мире жизненно важно, чтобы члены НАТО испытали свою оборону и укрепляли ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/986624
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