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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы внешней разведки Германии Бруно Калля, о том, что Вооруженные силы России потенциально будут готовы напасть на силы НАТО к концу десятилетия и назвал его "нелогичным".
НАТО
Как заявил Песков, Россия просто обеспечивает свою собственную безопасность, и делает для этого всё необходимое, и обладает всем необходимым потенциалом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Песков заявил, что ядерные учения НАТО приведут к дальнейшему нагнетанию напряженности.
Также "Комментарии" рассказывали, что в понедельник 14 октября НАТО начинает ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, об этом на прошлой неделе в Лондоне сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Известно, что к учениям будут привлечены около 60 самолетов, включая истребителей F-35A и стратегических бомбардировщиков B-52, из 13 стран-членов НАТО.
Как заявил Рютте, в неопределенном мире жизненно важно, чтобы члены НАТО испытали свою оборону и укрепляли ее, чтобы противники знали, что НАТО готово и способно ответить на любую угрозу.
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