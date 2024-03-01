Песков объяснил слова Карлсона о самой тупой вещи, которую он слышал от Путина

Как подчеркнул Дмитрий Песков, американский журналист просто не все понимает, что происходит между Украиной и Россией.

Дмитрий Песков

Однако, как добавил Песков, Такер Карлсон умеет слушать, и это его выгодно отличает от других. Как говорит представитель российского диктатора, американский журналист готов слушать разные точки зрения и доносить их до своих слушателей или зрителей.

"Да, он американец, многое не понимает, но он слушает", -

сказал Песков.

При этом Песков подчеркнул, что на самом деле американскому журналисту не все нравится в России, со многими вещами он не согласен. Однако, добавил спикер российского президента, никто не пытался "вовлечь американца в свою веру".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американский журналист Такер Карлсон в разговоре со своим коллегой Лексом Фридманом рассказал о впечатлениях от интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, ему не понравилось , что тот пытается очернить украинцев. Такер Карлсон рассказал, что он не смог понять попыток кремлевского диктатора оправдать агрессию России по отношению к Украине необходимостью провести "денацификацию". При этом журналист подчеркнул, что так и не понял, что оно такое и добавил, что это была "самая тупая вещь", которую он слышал.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Такер Карлсон признал, что Путин непоследовательно излагает свое мнение и не умеет объяснять. Журналист добавил, что ему понадобится год на то, чтобы понять "что это было". При этом политологи также говорили о том, что действительно было трудно понять, что Путин хочет донести американцам своим интервью. Именно поэтому они назвали его провальным. Также они добавили, что Путин пытался извратить историю так, как выгодно это России.





