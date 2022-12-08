Песков объяснил слова Путина о завершении войны в Украине и выдвинул условие

7 декабря президент РФ сделал очередное циничное заявление о том, что российская война в Украине может стать "длительным процессом". Что имел в виду глава Кремля, объяснил его спикер Дмитрий Песков, заявивший, что "конфликт может закончиться и завтра", но есть условие. Об этом пишут российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В своем новом заявлении представитель Кремля уже традиционно цинично переложил все ответственность из России, развязавшей страшную войну, на Украину, заявив, что для этого вроде бы должно быть желание президента Владимира Зеленского. В очередной раз намекнув, что украинская сторона должна пойти на ультиматумы Кремля.

"Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это может закончиться завтра, если будет желание", — издал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новое циничное заявление о сроках окончания войны в Украине и сравнил себя с Петром И. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что начатая Россией в Украине война может затянуться на длительный срок. Кроме этого, он похвастался "результатами" своей так называемой "СВО", приписав себе новые территории и сравнив себя с Петром И. Глава Кремля приписал России Азовское море и сравнил себя с Петром И. Кроме этого, он уже традиционно заявил, что Россия якобы не начинала войну в Украине, маскируя полномасштабное вторжение, как "спасение" жителей Донбасса, "волеизъявление, которых подавляли".

Президент РФ Владимир Путин готовит российское общество к изматывающей затяжной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий. Об этом говорится в отчете Института изучения войны

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