Главная Новости Мир Россия Песков официально назвал еще одно недружественное государство
Песков официально назвал еще одно недружественное государство

«Мы недружественным странам поздравлений не присылаем»: В Кремле объяснили, почему игнорируют победу Мадяра

13 апреля 2026, 15:46
Недилько Ксения

Кремль официально отказался поздравлять Петера Мадяра с успехом его политической силы на парламентских выборах в Венгрии. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, объяснив такую позицию изменением статуса отношений между странами.

По словам представителя Кремля, Будапешт больше не входит в круг партнеров Москвы из-за поддержки общеевропейской политики. "Мы недружественным странам поздравления не присылаем. Венгрия же — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас", — констатировал Песков.

Когда журналисты поинтересовались, означает ли это, что российское руководство поддерживало личные связи исключительно с Виктором Орбаном, представитель Путина ответил лаконично: "Мы с ним вели диалог". Таким образом, в РФ фактически признали, что с приходом новых политических сил коммуникация с Венгрией может быть окончательно свернута.

Это заявление свидетельствует о глубоком разочаровании Кремля результатами венгерских выборов и потере последнего влиятельного союзника в Европейском Союзе.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что в сети стремительно набирает популярность видео с участием Жолта Хегедюша — известного хирурга-ортопеда и ключевой фигуры в команде оппозиционного лидера Петера Мадяра. На кадрах видно, как потенциальный министр здравоохранения от партии Тиса эмоционально празднует электоральный успех своей политической силы.

Пользователи распространяют кадры, отмечая, что это "ничего необычного — просто потенциальный министр здравоохранения Венгрии отмечает победу "своих" на выборах". Несмотря на неформальную атмосферу видео, Хегедюш – серьезная политическая фигура. По данным медиа, именно этот специалист сейчас "разрабатывает реформу здравоохранения от партии Тиса".



