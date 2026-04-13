logo_ukra

BTC/USD

71583

ETH/USD

2210.75

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Пєсков офіційно назвав ще одну недружню державу
commentss НОВИНИ Всі новини

Пєсков офіційно назвав ще одну недружню державу

«Ми недружнім країнам привітань не надсилаємо»: У Кремлі пояснили, чому ігнорують перемогу Мадяра

13 квітня 2026, 15:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Кремль офіційно відмовився вітати Петера Мадяра з успіхом його політичної сили на парламентських виборах в Угорщині. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пояснивши таку позицію зміною статусу відносин між країнами.

Дмитро Пєсков

За словами представника Кремля, Будапешт більше не входить до кола партнерів Москви через підтримку загальноєвропейської політики. "Ми недружнім країнам привітання не надсилаємо. А Угорщина — недружня країна, вона підтримує санкції проти нас", — констатував Пєсков.

Коли журналісти поцікавилися, чи означає це, що російське керівництво підтримувало особисті зв'язки виключно з Віктором Орбаном, речник Путіна відповів лаконічно: "Ми з ним вели діалог". Таким чином у РФ фактично визнали, що з приходом нових політичних сил комунікація з Угорщиною може бути остаточно згорнута.

Ця заява свідчить про глибоке розчарування Кремля результатами угорських виборів та втрату останнього впливового союзника в Європейському Союзі.

Нагадаємо, раніше "Коментарі" повідомляли, що у мережі стрімко набирає популярність відео з участю Жолта Хегедюша — відомого хірурга-ортопеда та ключової фігури в команді опозиційного лідера Петера Мадяра. На кадрах видно, як потенційний міністр охорони здоров’я від партії "Тиса" емоційно святкує електоральний успіх своєї політичної сили.

Користувачі поширюють кадри, зазначаючи, що це "нічого незвичного — просто потенційний міністр охорони здоров’я Угорщини святкує перемогу "своїх" на виборах". Попри неформальну атмосферу відео, Хегедюш є серйозною політичною фігурою. За даними медіа, саме цей фахівець зараз "розробляє реформу охорони здоров’я від партії "Тиса"".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини