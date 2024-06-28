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Ткачик Олеся
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в связи с утверждением на саммите ЕС кандидатуры Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии заявил, что перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие.
Дмитрий Песков
Кроме того, он прокомментировал переназначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на том же саммите.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что саммит Европейского Союза утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) для назначения на должность президента Европейской комиссии на второй пятилетний срок.
Окончательно Урсула фон дер Ляйен будет утверждена в должности в случае положительного голосования в Европейском парламенте, которое состоится 18 июля. Фон дер Ляйен должна получить как минимум 361 голос в поддержку, и ее шансы на успех оцениваются как высокие. Коалиция правоцентристов, левоцентристов и либералов в новом созыве ЕП будет иметь около 400 голосов, хотя существует вероятность отказа части евродепутатов от поддержки президента.
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