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Песков оскорбил новое руководство ЕС: без дипломатических наклонностей и оголтело русофобское

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков раскритиковал будущих руководителей органов ЕС

28 июня 2024, 14:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в связи с утверждением на саммите ЕС кандидатуры Каи Каллас на пост главы европейской дипломатии заявил, что перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие.

Песков оскорбил новое руководство ЕС: без дипломатических наклонностей и оголтело русофобское

Дмитрий Песков

"Госпожа Каллас не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений. Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие", — сказал Песков.

Кроме того, он прокомментировал переназначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на том же саммите.

"Что касается госпожи фон дер Ляйен, то она уже хорошо известна. В данном случае мы говорим только о теме отношений с Россией. Госпожа фон дер Ляйен не является сторонницей нормализации отношений между ЕС и Россией, так мы ее и знаем, так мы ее и помним. В этом плане ничего не меняется", — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что саммит Европейского Союза утвердил кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) для назначения на должность президента Европейской комиссии на второй пятилетний срок.

Окончательно Урсула фон дер Ляйен будет утверждена в должности в случае положительного голосования в Европейском парламенте, которое состоится 18 июля. Фон дер Ляйен должна получить как минимум 361 голос в поддержку, и ее шансы на успех оцениваются как высокие. Коалиция правоцентристов, левоцентристов и либералов в новом созыве ЕП будет иметь около 400 голосов, хотя существует вероятность отказа части евродепутатов от поддержки президента.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/968433
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