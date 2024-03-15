logo

BTC/USD

68117.35

ETH/USD

3705.44

LTC/USD

87.87

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Песков отреагировал на резонансные заявления Макрона
commentss НОВОСТИ Все новости

Песков отреагировал на резонансные заявления Макрона

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на резонансные заявления президента Франции Эммануэля Макрона об Украине. По его словам, таким образом Париж хочет повысить степень вовлеченности в украинский конфликт

сегодня, 13:40
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле ознакомились с последними заявлениями Эммануэля Макрона по поводу войны в Украине.

Песков отреагировал на резонансные заявления Макрона

Дмитрий Песков

Как отметил спикер российского диктатора, Париж хочет стать более вовлеченным в "конфликт" в Украине.

"То, что Россия — противник для Франции, да, это очевидно",
— заявил Песков.

По его словам, именно поэтому Франция уже втянута в войну в Украине. При этом он утверждает, что Париж уже косвенно принимает участие в этой войне.

"Но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности",
— заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд резонансных заявлений по поводу войны в Украине, а также ответил России на угрозы ядерным оружием. В частности, он подчеркнул, что глупо угрожать Франции, так как она тоже имеет на вооружении ядерное оружие.

Кроме того, он заявил, что нет смысла говорить о том, что в Украине будет длительный мир, если она не восстановит свою территориальную целостность. При этом он подчеркнул, что Крым также должен вернуться в Украину.

Также Макрон заявил, что Франция считает кремлевский режим своим "противником". Он добавил, что нельзя допустить победы России, так как в этом случае доверие к Европе будет сведено к нулю и никто не будет ощущать себя в безопасности.

Кроме того, президент Франции не исключил, что французские военные могут быть направлены в Украину. По его словам, это может произойти в случае эскалации, если российские военные смогут пойти на Одессу и Киев. Якобы Макрон не исключает, что французские военные могут быть направленны именно в Одессу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.interfax.ru/world/950578
Теги:
comments

Обсуждения

fexx

сегодня, 14:52

Сумасшедший се/кс несколько часов подряд, сильная эрекция, яркие оргазмы, много спермы и повышенный тестостерон и безопасно в любом возрасте! Не упустите свой шанс сделать свой се/кс незабываемым!---- https://use.my/eralis


Новости

Все новости