Песков отреагировал на резонансные заявления Макрона

Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле ознакомились с последними заявлениями Эммануэля Макрона по поводу войны в Украине.

Дмитрий Песков

Как отметил спикер российского диктатора, Париж хочет стать более вовлеченным в "конфликт" в Украине.

"То, что Россия — противник для Франции, да, это очевидно", — заявил Песков.

По его словам, именно поэтому Франция уже втянута в войну в Украине. При этом он утверждает, что Париж уже косвенно принимает участие в этой войне.

"Но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", — заявил спикер кремлевского диктатора.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд резонансных заявлений по поводу войны в Украине, а также ответил России на угрозы ядерным оружием. В частности, он подчеркнул, что глупо угрожать Франции, так как она тоже имеет на вооружении ядерное оружие.

Кроме того, он заявил, что нет смысла говорить о том, что в Украине будет длительный мир, если она не восстановит свою территориальную целостность. При этом он подчеркнул, что Крым также должен вернуться в Украину.

Также Макрон заявил, что Франция считает кремлевский режим своим "противником". Он добавил, что нельзя допустить победы России, так как в этом случае доверие к Европе будет сведено к нулю и никто не будет ощущать себя в безопасности.

Кроме того, президент Франции не исключил, что французские военные могут быть направлены в Украину. По его словам, это может произойти в случае эскалации, если российские военные смогут пойти на Одессу и Киев. Якобы Макрон не исключает, что французские военные могут быть направленны именно в Одессу.



