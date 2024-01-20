Действительно ли Запад должен готовиться к нападению РФ: что к этому подталкивает Путина

Представители Института изучения войны (ISW) считают, что Россия проводит информационную операцию, чтобы представить оборонные учения НАТО Steadfast Defender 2024 (которые являются ответом на агрессию РФ против Украины и российские угрозы в адрес членов НАТО) как провокационные. А министр обороны Германии Борис Писториус, как и многие европейские политики и чиновники в последнее время, говорит о том, что однажды Россия может напасть на страну НАТО. Насколько велики такие риски? Какие есть варианты развития ситуации? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Подготовка к вероятному нападению снижает риски

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко акцентирует, что Россия в последнее время называет провокационным плюс-минус всё. По его словам, Кремлю важно для внутренней политики говорить про "агрессивный блок НАТО". Поэтому любое действие Альянса преподносится именно в таком свете.

Это просто шум, на который не стоит обращать внимания, уверен эксперт.

"Что касается вероятности российского нападения на страну (страны), входящие в НАТО... Если блок будет готовиться к такому нападению – на него не нападут. Если же не будет – нападение неизбежно", – предупреждает Андрей Еременко.

В этом контексте, продолжает он, заявления министра обороны ФРГ, как и других военных чиновников ряда стран, абсолютно справедливы и оправданы.

"Подготовка к вероятному нападению снижает риски. Да и любой военный должен рассматривать все варианты, включая худший. И понимать, как обороняться. Такие заявления адекватны, – подчеркивает эксперт. – Добавлю, что такого рода подготовка означает разворачивание военного производства, соответствующе инфраструктуры. Что косвенно, так или иначе, помогает Украине. Как и то, что России придется выдвинуть часть своих военных (которые могли выдвинуться в сторону Украины) к месту проведения учений НАТО".

Кремль думает над новым блицкригом

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун считает абсолютно реалистичным сценарием нападение РФ на одну из стран НАТО.

"В том числе – по причине нечеткой, неоднозначной позиции стран Альянса касательно российской агрессии против Украины. И эта очень мягкая, ограниченная реакция на то, что творит Россия, на все ее военные преступления, приводит к тому, что у Путина появляется желание усилить свое влияние на другие страны. Тем более, что он понимает – в нынешних условиях украинская армия является куда сильнее, чем почти все европейские. И наступление на те же небольшие страны Балтии могло бы стать для Кремля тем самым блицкригом, который не получился в Украине. Учитывая размеры российских вооруженных сил, а также опыт, приобретенный ими в войне против нашей страны, такое нападение может, по мнению Путина, увенчаться успехом", – поясняет политолог логику страны-агрессора.

Он обращает внимание, что соответствующие материалы немецкого издания Bild (о том, что такое нападение весьма вероятно) теперь подтверждаются и заявлениями министра обороны ФРГ.

Дополнительным фактором того, что подобное возможно, является размещение Россией ядерного оружия в Беларуси, считает Максим Джигун. И провокационные заявления Лукашенко по этому поводу.

А это может спровоцировать выход США из НАТО (Трамп об этом говорил, хоть законодательно такое право сейчас постарались ограничить ). В любом случае, по мнению Путина, с гипотетическим приходом Трампа во власть, США станут меньше обращать внимания на Европу. И Россия сможет действовать там, как захочет. Это всё – уже не звоночки, а колокольный набат о необходимости максимально вооружить Украину, чтоб мы разгромили российскую армию, не позволив Кремлю развязывать новые и новые конфликты", – резюмирует политолог. "Вероятно, Путина подталкивает к новой агрессии и то, что он надеется на возвращение близкого ему по духу Трампа в Белый дом

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