Трамп повышает ставки: экс-президент дал новое обещание о завершении войны в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Эпатажный представитель от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Свое обещание политик озвучил на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что знает, как положить конец войне еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет.
По его словам, Европе придется увеличить расходы на Украину в равной степени с США, сейчас же они несоизмеримы. Он упрекнул Европу, давшую Украине в 10 раз меньше денег, чем США.
Отметим, тем временем главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентских выборов в США. Политик объяснил свое решение тем, что у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.
Читайте также на портале "Комментарии" — что с рейтингом Байдена и удалось ли Трампу стать лидером накануне праймериз в США: опрос.
Обсуждения
Новости