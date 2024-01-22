Трамп повышает ставки: экс-президент дал новое обещание о завершении войны в Украине

Эпатажный представитель от Республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Свое обещание политик озвучил на встрече со сторонниками в Нью-Гэмпшире.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что знает, как положить конец войне еще до того, как официально войдет в Овальный кабинет.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", — заявил республиканец.

По его словам, Европе придется увеличить расходы на Украину в равной степени с США, сейчас же они несоизмеримы. Он упрекнул Европу, давшую Украине в 10 раз меньше денег, чем США.

Отметим, тем временем главный конкурент Дональда Трампа от Республиканской партии Рон ДеСантис снял свою кандидатуру с президентских выборов в США. Политик объяснил свое решение тем, что у его кампании нет четкого пути к президентскому успеху.

"Если бы я мог что-то сделать для благоприятного исхода, больше остановок, больше интервью, я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", — высказался ДеСантис.

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