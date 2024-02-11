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Песков ответил, есть ли возможности для мирных переговоров с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал основное требование по которому Россию пойдет на мирные переговоры для окончания войны.

сегодня, 14:14
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина должна признать "совершенно иную реальность", чтобы иметь возможность идти на мирные переговоры с Россией. Кроме того, Песков обвинил Великобританию в том, что Украина не хочет идти на мирные переговоры.

Песков ответил, есть ли возможности для мирных переговоров с Украиной

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В пропагандистском шоу "Москва. Кремль. Путин" на российском телевидении спикер Кремля отреагировал на возможность мирных переговоров Украины и России.

"Сейчас совсем другая реальность, киевскому режиму придется ее признавать. Украина могла с меньшими затратами выйти на мирные договоренности в марте, но по требованию англосаксов отказалась от достигнутых результатов", — заявил Дмитрий Песков и добавил, что пока Украина не идет на мирные переговоры, то война будет продолжаться.

Напомним, что Россия заявляет согласие на мирные переговоры, однако требует от Украины согласиться на незаконную оккупацию территорий. Украина во главе с Зеленским создала "Формулу мира", которая имеет цель закончить войну, создать условия для безопасности, а также наказать виновных за военную агрессию.

Относительно слов о якобы принуждении со стороны Великобритании Украины к миру, бывший премьер Борис Джонсон отрицал этот тезис, отметив, что это "бессмысленное предположение" Кремля. Кроме того, Джонсон отреагировал на интервью Путина Карлсону указав, что президент России еще раз демонстрирует свою неправоту по отношению к войне в Украине.

"За последние два года Путин окончательно разрушил собственный тезис. Своим безрассудным и преступным насилием он доказал, что совершенно неправ", — сказал Джонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, выполнил ли Такер Карлсон главную задачу Москвы.



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