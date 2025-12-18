logo

Песков озвучил первые детали переговоров России и США в Майами
НОВОСТИ

Песков озвучил первые детали переговоров России и США в Майами

Кремль подтвердил подготовку переговоров между Россией и США в Майами по поводу войны в Украине. Песков рассказал, о чем будут говорить стороны.

18 декабря 2025, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию СМИ о подготовке контактов между представителями России и Соединенных Штатов, которые состоятся в Майами и будут касаться войны в Украине.

Песков озвучил первые детали переговоров России и США в Майами

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Москва готовится к диалогу с американскими переговорщиками, в частности, ожидая информацию о результатах консультаций, которые команда США ранее провела с европейскими и украинскими партнерами. Речь идет об обновленном мирном плане, который обсуждался на переговорах в Берлине.

"Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с американскими представителями, чтобы получить информацию об итогах работы, сделанной с европейцами и украинцами", — заявил Песков.

Ранее издание Politico сообщило, что в эти выходные в Майами может состояться встреча российских и американских чиновников в рамках инициатив администрации президента США Дональда Трампа, направленных на завершение почти четырехлетней войны России против Украины. По данным источников, американскую сторону могут представлять спецпосланник Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ожидается, что в российскую делегацию войдет спецпредставитель Владимира Путина по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По информации Politico, в Белом доме считают, что Россия может согласиться на западные гарантии безопасности для Украины и ее членство в ЕС в рамках финального мирного соглашения. В то же время, официального подтверждения этих предположений со стороны Москвы пока нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин дал сигнал о мирном плане Трампа. На Западе раскрыли намерения Кремля.

Также "Комментарии" писали, что Виткофф привез Трампу ящик красной икры после встречи с Путиным.



