Спецпредставник президента США Стів Віткофф після багатогодинних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним передав Дональду Трампу ящик червоної ікри з Хабаровського краю, який отримав від росіян.

Віткофф передав Трампу ящик ікри після переговорів з Путіним. Фото з відкритих джерел

У регіональному міністерстві промисловості та торгівлі РФ повідомили, що Віткофф уперше скуштував ікру під час обіду в московському ресторані напередодні переговорів із Путіним.

"Пригощання справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілий ящик ікри, яку Віткофф відвіз Трампу", — йдеться в заяві.

Вважається, що цей "хабар" від Путіна було виготовленого на рибокомбінаті в селищі Чниррах Миколаївського району Хабаровського краю та доставлено президенту США.

Переговори між Путіним, Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером відбулися 2 грудня та тривали понад п’ять годин, завершившись уже після опівночі. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, зустріч була "корисною, конструктивною та змістовною". Основною темою розмови став мирний план США щодо спроби закінчити війну в Україні.

Жодних коментарів від Білого дому, самого Дональда Трампа чи Стіва Віткоффа щодо отриманого "хабаря" у вигляді червоної ікри з Росії не надходило.

