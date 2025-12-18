logo_ukra

Головна Новини Світ Росія Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним
НОВИНИ

Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним

Спецпосланець США Стів Віткофф передав Дональду Трампу ящик червоної ікри з Росії після переговорів із Путіним.

18 грудня 2025, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпредставник президента США Стів Віткофф після багатогодинних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним передав Дональду Трампу ящик червоної ікри з Хабаровського краю, який отримав від росіян.

Віткофф привіз Трампу ящик червоної ікри після зустрічі з Путіним

Віткофф передав Трампу ящик ікри після переговорів з Путіним. Фото з відкритих джерел

У регіональному міністерстві промисловості та торгівлі РФ повідомили, що Віткофф уперше скуштував ікру під час обіду в московському ресторані напередодні переговорів із Путіним. 

"Пригощання справило таке велике враження, що спецпосланцю презентували цілий ящик ікри, яку Віткофф відвіз Трампу", — йдеться в заяві.

Вважається, що цей "хабар" від Путіна було виготовленого на рибокомбінаті в селищі Чниррах Миколаївського району Хабаровського краю та доставлено президенту США.

Переговори між Путіним, Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером відбулися 2 грудня та тривали понад п’ять годин, завершившись уже після опівночі. За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, зустріч була "корисною, конструктивною та змістовною". Основною темою розмови став мирний план США щодо спроби закінчити війну в Україні.

Жодних коментарів від Білого дому, самого Дональда Трампа чи Стіва Віткоффа щодо отриманого "хабаря" у вигляді червоної ікри з Росії не надходило.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що політичний оглядач Віталій Портников назвав переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним публічною ганьбою. За його словами, їх "обмакнули обличчям у гімно".

Також "Коментарі" писали, що старший син Трампа Дональд Трамп-молодший накинувся на Зеленського через корупцію та війну в Україні.



Читайте Comments.ua в Google News
Джерело: https://t.me/minpromtorg27/9275
