Песков озвучил условия Кремля для переговоров Путина с Зеленским

В Кремле прокомментировали возможность прямого диалога между лидерами России и Украины. Спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии медиа отметил, что Владимир Путин не исключает встречи с Владимиром Зеленским, однако она должна состояться только при определенных обстоятельствах.

По словам представителя Кремля, переговоры на самом высоком уровне могут стать результативными только "на этапе финализации договоренностей". Таким образом, Москва дает понять, что встреча президентов не рассматривается как инструмент для начала диалога, а лишь как формальное закрепление уже наработанных решений.

В то же время Песков обвинил украинские власти в отсутствии желания к реальным шагам, заявив, что РФ не видит со стороны Киева "политическую волю к урегулированию конфликта".

Параллельно с этим Москва демонстрирует открытость контактов с Вашингтоном. Песков подчеркнул, что российская сторона готова предоставить площадку для представителей США в любой момент. "Россия готова принять американских переговорщиков "хоть завтра"", — заявил он, добавив, что мяч в этом вопросе находится на стороне американской стороны.

