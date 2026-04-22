Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо визначився з форматом своєї поїздки до Москви з нагоди закінчення Другої світової війни. Попри попередні дискусії, очільник словацького уряду не планує бути присутнім на самому військовому параді.

Замість офіційного урочистого проходження військ, політик має намір вшанувати пам'ять загиблих воїнів у більш стриманий спосіб.

"Я покладу квіти до Могили Невідомого солдата", — пояснив він свій вибір.

Крім того, графік пам'ятних заходів Фіцо охоплює не лише Росію, а й Німеччину. Перед візитом до російської столиці словацький прем'єр вирушить до Мюнхена, де відвідає меморіальний комплекс на місці колишнього нацистського концтабору Дахау.

Такий план поїздки виглядає як спроба збалансувати символічні жести вшанування жертв війни на фоні гострої критики з боку західних партнерів та країн Балтії. Раніше Естонія, Литва та Латвія відмовили літаку прем’єра у використанні свого повітряного простору для польоту до Москви, назвавши заходи в РФ прославлянням агресора.

Попри логістичні перешкоди та міжнародний тиск, Роберт Фіцо підтверджує намір здійснити цей візит, вважаючи його своїм "особистим обов'язком" перед загиблими у Другій світовій війні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Росії зростає невизначеність щодо проведення традиційного параду 9 травня. За оцінками експертів, Кремль опинився у ситуації, де будь-яке рішення може обернутися серйозними проблемами.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зазначає, що російське керівництво фактично перебуває у “цугцванзі” — ситуації, коли кожен наступний крок лише погіршує становище. За словами експерта, проведення параду автоматично створює ризики безпеки. Концентрація військової техніки напередодні заходу може стати потенційною ціллю.