Пєсков озвучив умови Кремля для переговорів Путіна із Зеленським

У Кремлі прокоментували можливість прямого діалогу між лідерами України та Росії. Речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі медіа зазначив, що Володимир Путін не відкидає зустрічі з Володимиром Зеленським, проте вона має відбутися лише за певних обставин.

За словами представника Кремля, переговори на найвищому рівні можуть стати результативними лише "на етапі фіналізації домовленостей". Таким чином Москва дає зрозуміти, що зустріч президентів не розглядається як інструмент для початку діалогу, а лише як формальне закріплення вже напрацьованих рішень.

Водночас Пєсков звинуватив українську владу у відсутності бажання до реальних кроків, заявивши, що РФ не бачить з боку Києва "політичної волі до врегулювання конфлікту".

Паралельно з цим Москва демонструє відкритість до контактів із Вашингтоном. Пєсков підкреслив, що російська сторона готова надати майданчик для представників США у будь-який момент. "Росія готова прийняти американських переговорників "хоч завтра"", — заявив він, додавши, що м'яч у цьому питанні перебуває на боці американської сторони.

