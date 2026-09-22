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Песков поставил единственное условие для мира: в Кремле заговорили о войне «навсегда»

Пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не заинтересована во временном перемирии и требует «устойчивого мира»

22 сентября 2026, 13:08
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Кравцев Сергей

Россия выступает не за краткосрочное перемирие, а за установление "прочного мира" в Украине на постоянной основе. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, комментируя ситуацию для пропагандистского РИА Новости.

Песков поставил единственное условие для мира: в Кремле заговорили о войне «навсегда»

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва якобы заинтересована именно в долгосрочном урегулировании, а не в паузе в боевых действиях. При этом Песков не раскрыл, какие именно условия российская сторона считает необходимыми для достижения такого мира.

Одновременно представитель Владимира Путина сделал ряд заявлений о положении Украины. По его словам, ситуация для Киева "ухудшается изо дня в день" сразу по двум направлениям – в экономике и на фронте. Песков утверждает, что эта тенденция будет продолжаться.

Отдельно пресс-секретарь российского президента заявил, что украинские власти якобы "прекрасно знают", какие решения им необходимо принять для выхода на путь устойчивого мира.

Заявления Пескова прозвучали на фоне продолжающихся международных дискуссий о возможном прекращении боевых действий и условиях будущего мирного соглашения. Москва ранее неоднократно заявляла о готовности обсуждать урегулирование, одновременно выдвигая собственные требования.

Таким образом, Кремль публично противопоставляет понятия временного прекращения огня и долгосрочного соглашения. При этом Песков одновременно использовал риторику о необходимости мира и заявил об ухудшении положения Украины.

Какие именно шаги Киев, по версии Москвы, должен предпринять для достижения заявленного "устойчивого мира", представитель Кремля в своем комментарии не уточнил.

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