Продолжит ли РФ бить по границе Украины и Польши: Песков сделал заявление

Россия намерена продолжать военные действия на всей территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя удар беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Как сообщает ТАСС, Песков попытался уйти от прямой оценки инцидента, подчеркнув, что речь, насколько он понимает, идет об украинской территории.

"Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины", — заявил представитель Кремля.

Тем самым Песков дал понять, что Москва не намерена ограничивать географию своих атак даже в тех случаях, когда они происходят в непосредственной близости от территории стран НАТО.

Ранее польский железнодорожный оператор сообщил об ударе беспилотника по локомотиву возле польско-украинской границы. Инцидент вызвал повышенное внимание в Польше, поскольку место происшествия находится в районе, где последствия войны оказываются буквально в нескольких километрах от территории Альянса.

Украина и представители Евросоюза возложили ответственность за произошедшее на Россию. Однако в Кремле прямые обвинения в свой адрес фактически проигнорировали. Вместо этого Песков сосредоточился на общей формулировке о продолжении выполнения российскими военными поставленных задач.

Заявление прозвучало на фоне усиления российских ударов по западным областям Украины. В последние дни именно эти регионы все чаще оказываются под атакой, что повышает риски для транспортной инфраструктуры и маршрутов, связывающих Украину с европейскими странами.

Особенно чувствительным остается вопрос железнодорожного сообщения, поскольку оно имеет критическое значение как для гражданской логистики, так и для доставки международной помощи.

Формулировка Пескова фактически означает, что близость к границам НАТО сама по себе не рассматривается Москвой как причина для прекращения или ограничения ударов. Это повышает напряженность вокруг восточного фланга Альянса и усиливает опасения Варшавы относительно дальнейшего расширения рисков за пределы Украины.

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