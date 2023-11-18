Песков пожаловался, что его дочь, привыкшая к роскоши, "бедствовала" во Франции

Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно выдал заявление, что его дочь Елизавета, которая регулярно хвастается роскошной жизнью и путешествиями, "никогда не была ребенком-мажором".

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В интервью российским пропагандистским СМИ главный рупор Кремля заверил, что Лиза якобы жила "бедно, в спартанских условиях", когда училась в Европе.

"Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростое обучение. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала незаурядной карьеристкой", — отметил Дмитрий Песков.

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