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Песков пожаловался, что его дочь, привыкшая к роскоши, "бедствовала" во Франции

По версии Дмитрия Пескова, у Елизаветы была "непростая жизнь" в Европе

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно выдал заявление, что его дочь Елизавета, которая регулярно хвастается роскошной жизнью и путешествиями, "никогда не была ребенком-мажором". 

Песков пожаловался, что его дочь, привыкшая к роскоши, "бедствовала" во Франции

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

В интервью российским пропагандистским СМИ главный рупор Кремля заверил, что Лиза якобы жила "бедно, в спартанских условиях", когда училась в Европе.                                                         


"Лиза никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростое обучение. Она училась не только в России, но и во Франции. И всегда жила там очень бедно, в спартанских условиях. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей, она долго искала себя. Слава Богу, сейчас все нормально. Тоже стала незаурядной карьеристкой", — отметил Дмитрий Песков.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский подтвердил данные, что Россия готовит план дезинформации для раскола украинского общества, известный как "Майдан-3". А секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что стоит работать над деанонимизацией деятельности Telegram-каналов. Что можно сказать об информационном фронте российско-украинской войны на данный момент? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – растерянный Песков прокомментировал заявление Блинкена о конфискованных российских деньгах.



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