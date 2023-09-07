Растерянный Песков прокомментировал заявление Блинкена о конфискованных российских деньгах

Украина впервые получит в новом пакете помощи от США конфискованные деньги у российских подсанкционных олигархов. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сообщил, что они будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Комментируя это заявление, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что каждый такой случай "вызовет серьезные судебные разбирательства". Об этом сообщают российские СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Он сказал, что Россиян восприняла это решение США "совершенно негативно". Но в Сети пишут, что кремлевский спикер был просто растерян и не имел, что на это ответить...

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"Все случаи, связанные с блокированием, арестом или иным содержанием любых средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами. Безусловно, какие-то утверждения, что им удалось найти обоснование для продолжения этого беззаконие является абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного содержания не останется без внимания", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина прокомментировали открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО. Кремль воспринимает со знаком минус открытие офиса британского изготовителя оружия BAE Systems в Украине. Об этом пишет российский "РБК", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В то же время, несмотря "особое внимание военных", главный рупор Кремля выразил уверенность, что "принципиально изменить ситуацию это не сможет". Следует отметить, что угрозы страны-агрессора наносить удары по предприятиям, где производят оружие для Украины, не пугает западных инвесторов. Они с готовностью соглашаются инвестировать в производство.

