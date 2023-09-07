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Растерянный Песков прокомментировал заявление Блинкена о конфискованных российских деньгах

Песков заявил, что каждый такой случай "вызовет серьезные судебные разбирательства",

сегодня, 19:47
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украина впервые получит в новом пакете помощи от США конфискованные деньги у российских подсанкционных олигархов. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сообщил, что они будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Комментируя это заявление, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что каждый такой случай "вызовет серьезные судебные разбирательства". Об этом сообщают российские СМИ.

Растерянный Песков прокомментировал заявление Блинкена о конфискованных российских деньгах

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Он сказал, что Россиян восприняла это решение США "совершенно негативно". Но в Сети пишут, что кремлевский спикер был просто растерян и не имел, что на это ответить...


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"Все случаи, связанные с блокированием, арестом или иным содержанием любых средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей, мы считаем незаконными актами. Безусловно, какие-то утверждения, что им удалось найти обоснование для продолжения этого беззаконие является абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного содержания не останется без внимания", — заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина прокомментировали открытие в Украине производства гаубиц стандарта НАТО. Кремль воспринимает со знаком минус открытие офиса британского изготовителя оружия BAE Systems в Украине. Об этом пишет российский "РБК", цитируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В то же время, несмотря "особое внимание военных", главный рупор Кремля выразил уверенность, что "принципиально изменить ситуацию это не сможет". Следует отметить, что угрозы страны-агрессора наносить удары по предприятиям, где производят оружие для Украины, не пугает западных инвесторов. Они с готовностью соглашаются инвестировать в производство.



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