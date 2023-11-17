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Песков рассказал, кому Путин может проиграть на выборах в РФ

В Кремле заявили, что на выборах выиграет Путин или "другой, но такой же"

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил, что следующий лидер России будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на заявление Пескова. 

Песков рассказал, кому Путин может проиграть на выборах в РФ

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

На вопрос, каким должен быть президент после Владимира Путина, главный рупор Кремля лаконично ответил: "Таким же". 


На уточняющий вопрос, возможно ли это, он сказал, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.

Дмитрий Песков добавил, что "не сомневается в победе" Путина на предстоящих выборах президента России.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин, правящий уже почти четверть века, начал делать заявления в ракурсе намеченных на март выборов президента РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует в декабре объявить о старте своей избирательной кампании, поэтому гонит россиян на убой, в том числе, в районе Авдеевки, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. А представители Института изучения войны (ISW) предполагали, что предвыборная кампания Путина пройдет без неудобной для него темы войны в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предвыборную возню в стране-агрессоре, а также то, к чему приведет очередное "переизбрание Путина".

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Ранее "Комментарии" писали – что скрывается за планом РФ затеять Майдан в Украине: на что направлена ИПСО Кремля.




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Источник: https://tass.ru/politika/19309681
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