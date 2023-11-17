Песков рассказал, кому Путин может проиграть на выборах в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова заявил, что следующий лидер России будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "ТАСС", со ссылкой на заявление Пескова.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

На вопрос, каким должен быть президент после Владимира Путина, главный рупор Кремля лаконично ответил: "Таким же".

На уточняющий вопрос, возможно ли это, он сказал, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.

Дмитрий Песков добавил, что "не сомневается в победе" Путина на предстоящих выборах президента России.

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