Песков пожаловался, что Путин не спал по ночам из-за теракта в "Крокусе"

На кровавой трагедии, случившейся в здании " Крокус Сити Холл " 22 марта Кремль продолжает пиарить своего главу. Соответствующее заявление сделал секретарь Дмитрий Песков во время беседы с журналистом Зарубиным.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Спикер Кремля в деталях рассказал о бессонной ночи Путина в день теракта. Комментарий распространяет в сети плеяда главных пропагандистов РФ.

"В такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме... В такие моменты не ко сну никому, особенно главе государства", — заявил Песков Зарубину.

Следует отметить, что о тяжелых временах Путина Песков заговорил в честь его визита в российский Торжок (город в Тверской области РФ).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что перед какой дилеммой оказался Путин из-за истории с "украинским следом". Российский диктатор Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники высказывают непоследовательную позицию по нарративу о том, что Украина якобы совершила теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл". Это свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии для обсуждения инцидента из-за шока, потерпевшего российскую элиту после его последствий. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов. Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя Исламское государство.

Эксперты обращают внимание, что хозяин Кремля упомянул украинское правительство только один раз во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за границей.

