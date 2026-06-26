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Песков прокомментировал обращение военного из Воронежа, который угрожал Путину разворотом оружия

«Довольно странные формулировки»: В Кремле отреагировали на ультиматум оккупанта Лунина в отношении армейского «гестапо»

26 июня 2026, 14:40
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Недилько Ксения

В Кремле впервые прокомментировали резонансное видеообращение российского военнослужащего Александра Лунина, который публично рассказал о пытках в армии РФ и выдвинул ультиматум Владимиру Путину. Официальный представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал озвученные бойцом тезисы нетипичными, однако конкретной оценки ситуации избегал.

Песков прокомментировал обращение военного из Воронежа, который угрожал Путину разворотом оружия

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Вопрос о скандальной записи журналисты задали спикеру Кремля во время брифинга, ссылаясь на сообщение информационного агентства "Интерфакс". Песков подтвердил, что в администрации президента РФ уже знают о существовании этого ролика, но подробно его еще не анализировали.

"Нам сказали, что есть такое обращение, но пока не успели с ним ознакомиться, — цитируют СМИ пресс-секретаря российского руководителя. — Поэтому я не стал бы ничего говорить".

В то же время представитель Кремля выразил скепсис по поводу содержания речи оккупанта, в которой командование армии РФ сравнивали с нацистским гестапо.

"Судя по вашим словам, какие-то довольно странные формулировки, — добавил Песков, пытаясь уменьшить значимость инцидента. — Надо ознакомиться сначала".

Напомним, автором скандального обращения стал 39-летний житель Воронежской области Александр Лунин, ранее принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Мужчина записал видео , находясь под влиянием алкоголя, и заявил о тайных переговорах с неназванными представителями Министерства обороны и силовых структур РФ.

Лунин потребовал от Путина личной встречи в прямом эфире, чтобы раскрыть правду о реальном положении дел на фронте и в тылу. В частности, он заявил, что тысячи военнослужащих ВС РФ сейчас содержатся в подземных тюрьмах (зинданах), где подвергаются издевательствам, пыткам и физическому уничтожению ("обнулению") со стороны собственных офицеров за отказ идти насмерть. В случае игнорирования его требований, боец пообещал, что недовольные военные развернут оружие в сторону Кремля.



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