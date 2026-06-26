Песков прокомментировал обращение военного из Воронежа, который угрожал Путину разворотом оружия

В Кремле впервые прокомментировали резонансное видеообращение российского военнослужащего Александра Лунина, который публично рассказал о пытках в армии РФ и выдвинул ультиматум Владимиру Путину. Официальный представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал озвученные бойцом тезисы нетипичными, однако конкретной оценки ситуации избегал.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Вопрос о скандальной записи журналисты задали спикеру Кремля во время брифинга, ссылаясь на сообщение информационного агентства "Интерфакс". Песков подтвердил, что в администрации президента РФ уже знают о существовании этого ролика, но подробно его еще не анализировали.

"Нам сказали, что есть такое обращение, но пока не успели с ним ознакомиться, — цитируют СМИ пресс-секретаря российского руководителя. — Поэтому я не стал бы ничего говорить".

В то же время представитель Кремля выразил скепсис по поводу содержания речи оккупанта, в которой командование армии РФ сравнивали с нацистским гестапо.

"Судя по вашим словам, какие-то довольно странные формулировки, — добавил Песков, пытаясь уменьшить значимость инцидента. — Надо ознакомиться сначала".

Напомним, автором скандального обращения стал 39-летний житель Воронежской области Александр Лунин, ранее принимавший непосредственное участие в боевых действиях против Украины. Мужчина записал видео , находясь под влиянием алкоголя, и заявил о тайных переговорах с неназванными представителями Министерства обороны и силовых структур РФ.

Лунин потребовал от Путина личной встречи в прямом эфире, чтобы раскрыть правду о реальном положении дел на фронте и в тылу. В частности, он заявил, что тысячи военнослужащих ВС РФ сейчас содержатся в подземных тюрьмах (зинданах), где подвергаются издевательствам, пыткам и физическому уничтожению ("обнулению") со стороны собственных офицеров за отказ идти насмерть. В случае игнорирования его требований, боец пообещал, что недовольные военные развернут оружие в сторону Кремля.