Пєсков прокоментував звернення військового з Воронежа, який погрожував Путіну розворотом зброї

У Кремлі вперше прокоментували резонансне відеозвернення російського військовослужбовця Олександра Луніна, який публічно розповів про тортури в армії РФ та висунув ультиматум Володимиру Путіну. Офіційний представник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав озвучені бійцем тези нетиповими, проте конкретної оцінки ситуації уникав.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Питання про скандальний запис журналісти поставили речнику Кремля під час брифінгу, посилаючись на повідомлення інформаційного агентства "Інтерфакс". Пєсков підтвердив, що в адміністрації президента РФ уже знають про існування цього ролика, але детально його ще не аналізували.

"Нам сказали, що є таке звернення, але поки ще не встигли з ним ознайомитися, — цитують ЗМІ прессекретаря російського очільника. — Тому я б не став нічого говорити".

Водночас представник Кремля висловив скепсис щодо змісту промови окупанта, у якій командування армії РФ порівнювали з нацистським гестапо.

"Судячи з ваших слів, якісь досить дивні формулювання, — додав Пєсков, намагаючись зменшить значущість інциденту. — Потрібно ознайомитися спочатку".

Нагадаємо, автором скандального звернення став 39-річний житель Воронезької області Олександр Лунін, який раніше брав безпосередню участь у бойових діях проти України. Чоловік записав відео, перебуваючи під впливом алкоголю, та заявив про таємні переговори з неназваними представниками Міністерства оборони та силових структур РФ.

Лунін зажадав від Путіна особистої зустрічі у прямому ефірі, аби розкрити правду про реальний стан справ на фронті та у тилу. Зокрема, він заявив, що тисячі військовослужбовців ЗС РФ зараз утримуються у підземних в'язницях (зинданах), де піддаються знущанням, катуванням та фізичному знищенню ("обнуленню") з боку власних офіцерів за відмову йти на смерть. У разі ігнорування його вимог боєць пообіцяв, що незадоволені військові розвернуть зброю у бік Кремля.