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Песков прокомментировал смерть оппозиционера Навального. Что сейчас происходит в РФ

Спикер российского президента Дмитрий Песков сообщил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину уже доложили о смерти оппозиционера Алексея Навального в одной из колоний, передает портал «Комментарии»

сегодня, 14:23
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Песков, у него нет данных о смерти оппозиционера Алексея Навального. По его словам, причины смерти политика должны установить медики.

Песков прокомментировал смерть оппозиционера Навального. Что сейчас происходит в РФ

Дмитрий Песков

Спикер Путина подчеркнул, что ФСИН уже осуществляет все проверки. Кроме того, Песков добавил, что никаких дополнительных поручений по этому поводу не требуется.

Вместе с тем известно, что региональное следственное управление следственного комитета РФ заявило, что будет осуществлять процессуальную проверку с целью установления обстоятельств смерти заключенного. При этом в общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу заявили, что жалоб на здоровье от Алексея Навального не поступало.

Кроме того, спикер Навального Кира Ярмыш подчеркнула, что у нее нет подтвержденной информации о смерти Навального.

"Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только будет какая-то информация, мы ее сообщим",
— сказала Ярмыш.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что 16 февраля в исправительной колонии в России умер известный оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в ФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе. Там сообщили, что оппозиционеру стало плохо после прогулки, он потерял сознание. После этого к нему прибыли медики из учреждения и вызвали скорую. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие эффекта. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Вместе с тем, в российских пабликах сообщают, что якобы причиной смерти оппозиционера Навального стал оторвавшийся тромб.

Напомним, еще 14 февраля политика Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №3 "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе, была отправлена в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш. При этом она не уточнила, что явилось причиной такого решения.

Портал "Комментарии" сообщал, что летом 2023 года Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил оппозиционного Путина политика Алексея Навального к 19 годам колонии — теперь уже особому режиму, передают российские информагентства. Процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. Он начался 19 июня и длился всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме. 20 июля прокурор пригласил Навального, который уже отбывает в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был сформирован путем частичной сборки по совокупности с предварительным наказанием.





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