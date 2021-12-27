Песков прокомментировал возможность захоронения Владимира Ленина

В обозримом будущем российская власть не планирует принять решение о том, чтобы придать земле тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общения с представителями масс-медиа рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "ТАСС".

Владимир Ленин. Фото: из открытых источников

Спикер российского президента отметил, что вопрос захоронения Ленина сейчас не есть актуальным, потому что в России сейчас другие вопросы и темы на первом месте. Российское руководства занято их решением, а вынос мумии Владимира Ленина и захоронениям ее в земле – это не та проблема, о которой думают в Кремле. У власти РФ сейчас другая повестка дня, уточнил Песков.

Отметим, Ленин скончался 21 января 1924 года в возрасте 54-х лет. На следующий день после смерти тело Ленина было забальзамировано. Так с 1924 года саркофаг с телом Ленина находится в центре Москвы. Сам мавзолей, где и находится тело Ленина, в России считают уникальным архитектурным обьектом.

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