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Вопрос жизни и смерти: Песков рассказал о новом вызове для России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что у НАТО не может быть другого выбора, кроме, как прислушаться к России

сегодня, 09:06
Автор:

Кравцев Сергей
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Интеграция Украины в НАТО – это прямой вызов безопасности России. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Вопрос жизни и смерти: Песков рассказал о новом вызове для России

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков заявил, что Запад фактически обманул Росси. Когда нарушил договорённости о том, что НАТО не будет продвигаться на восток, вплотную приближаясь к российской границе. Именно поэтому для РФ сложившаяся ситуация – это сейчас "вопрос жизни и смерти".

Пресс-секретарь Путина отметил, что даже без официального членства Украины Североатлантическом Альянсе НАТО уже представлено в Украине. Оно проникает во все структуры. И, если ничего не предпринимать, то вскоре – само членство Украины в НАТО станет лишь формальностью. 

Дмитрий Песков дал понять, что на прямых переговорах Путин и Байдена Россия будет ждать, что Вашингтон на уровне официально подписанных документов даст гарантии, что Украины не присоединится в Альянсу ни при каких обстоятельствах.

Читайте также на портале "Комментарии" — во внешнеполитическом ведомстве России уже заявляют, что уже решен вопрос о том, что в первой половине января состоится решающий раунд переговоров между Путиным и Байденом о представлении США юридических гарантий о том. что НАТО не будет расширяться на восток. Вот только в Белом Доме пока о такой предстоящей встрече ничего не знают и не готовятся предоставлять России гарантии, о которых рассказывает Сергей Ларов и другие российские дипломаты. Что это может значить – в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказали эксперты, детально проанализировав ситуацию.



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Источник: https://t.me/tass_agency/97547
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