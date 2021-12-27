Вопрос жизни и смерти: Песков рассказал о новом вызове для России

Интеграция Украины в НАТО – это прямой вызов безопасности России. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Песков заявил, что Запад фактически обманул Росси. Когда нарушил договорённости о том, что НАТО не будет продвигаться на восток, вплотную приближаясь к российской границе. Именно поэтому для РФ сложившаяся ситуация – это сейчас "вопрос жизни и смерти".

Пресс-секретарь Путина отметил, что даже без официального членства Украины Североатлантическом Альянсе НАТО уже представлено в Украине. Оно проникает во все структуры. И, если ничего не предпринимать, то вскоре – само членство Украины в НАТО станет лишь формальностью.

Дмитрий Песков дал понять, что на прямых переговорах Путин и Байдена Россия будет ждать, что Вашингтон на уровне официально подписанных документов даст гарантии, что Украины не присоединится в Альянсу ни при каких обстоятельствах.

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