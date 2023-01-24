Песков пугает россиян украинскими спецслужбами: что известно

Спикер российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выдал новое заявление о том, что якобы украинские спецслужбы могут готовить покушение на руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина . Об этом Песков заявил российским СМИ.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

По словам кремлевского спикера, Украина уже связана с рядом покушений в России. В качестве примера он привел "ужасное" убийство Дарьи Дугиной.

"Давайте вспомним все-таки покушения, которые были: убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", — заявил Песков.

Затем спикер Путина заявил, что о безопасности Пригожина и возможном покушении на него со стороны Украины и ЦРУ лучше спросить у российских спецслужб.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Песков объяснил, что имел в виду Путин , говоря о скором завершении войны. Под недавним заявлением президента России Владимира Путина о якобы желании как можно быстрее завершить войну в Украине имели в виду не скорые переговоры, а достижение целей РФ в войне против Украины. Об этом заявил спикер президента России Дмитрий Песков. Следует отметить, что российский диктатор Владимир Путин во время общения с журналистами в четверг заверил, что Россия якобы стремится как можно быстрее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина сделали неприятное заявление для россиян . Как и предупреждала разведка, частичная мобилизация в России не прекращалась, даже после того, как Путин публично заявил о якобы ее завершении и наборе необходимых для войны против Украины 300 тысяч мобилизованных. Теперь же пресс-секретарь президента ПФ Дмитрий Песков объяснил, что частичная мобилизация на территории РФ все еще действует, ведь она включает не только военную службу, но и меры, необходимые для обеспечения задач военного аппарата.





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