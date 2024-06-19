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Песков рассказал, как КНДР и РФ помогут друг другу жить в условиях санкций

По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, Россия и Северная Корея помогут друг другу справляться с санкциями

сегодня, 16:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Кремле, комментируя сотрудничество РФ и Северной Кореи в условиях санкций ООН, заявили, что существуют механизмы суверенизации, которые могут минимизировать негативные последствия незаконных ограничений в отношении двух стран.

Песков рассказал, как КНДР и РФ помогут друг другу жить в условиях санкций

Дмитрий Песков

"Да, безусловно, есть ограничения, но существуют механизмы, скажем так, механизмы суверенизации, и эти механизмы вполне могут быть задействованы, и это минимизирует негативные последствия незаконных ограничений, которые действуют в отношении наших двух стран", — сказал пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе визита такие механизмы не могут задействоваться, но обсуждается необходимость их создания, даются импульсы.

Комментируя опасения Запада по поводу создании Россией и КНДР антизападной коалиции, Песков сказал, что Запад ошибается.

"К сожалению, в последние годы подавляющее большинство стран Запада открыто заявляет о том, что их целью является подавление России, то есть фактически все, что они делают, так или иначе имеет направленность против нас. А мы, наоборот, выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самих себя, на благо интересов народов наших двух стран", — сказал Песков.

То есть, говорит он, российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-либо третьих стран.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Северная Корея хочет создать ядерную триаду, чтобы, например, угрожать Штатам, и для этого ей нужна помощь России. Россия же в свою очередь хочет получить от КНДР как можно больше оружия и снарядов, чтобы использовать их в войне против Украины.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/967161
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