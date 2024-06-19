Песков рассказал, как КНДР и РФ помогут друг другу жить в условиях санкций

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Кремле, комментируя сотрудничество РФ и Северной Кореи в условиях санкций ООН, заявили, что существуют механизмы суверенизации, которые могут минимизировать негативные последствия незаконных ограничений в отношении двух стран.
Дмитрий Песков
По его словам, в ходе визита такие механизмы не могут задействоваться, но обсуждается необходимость их создания, даются импульсы.
Комментируя опасения Запада по поводу создании Россией и КНДР антизападной коалиции, Песков сказал, что Запад ошибается.
То есть, говорит он, российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-либо третьих стран.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Северная Корея хочет создать ядерную триаду, чтобы, например, угрожать Штатам, и для этого ей нужна помощь России. Россия же в свою очередь хочет получить от КНДР как можно больше оружия и снарядов, чтобы использовать их в войне против Украины.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!