Песков рассказал, когда мир узнает, что «спецоперация» в Украине завершена

Боевые действия на территории Украины могут прекратиться только в том случае, когда президент России Владимир Путин посчитает, что все его поставленные цели выполнены и российским военным можно возвращаться в места постоянной дислокации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков отметил, выполнение задач Путина и будет означать, что война в Украине завершена. На сегодняшний день боевые действия продолжаются, потому что все цели не достигнуты.

"Президент Путин обозначил задачи специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание этой специальной военной операции", — отметил Песков.

Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов озвучил свое предположение, что сроках война в Украине точно должна закончиться до конца 2022 года. Что касается участия "кадыровцев" в войне России против Украины, то Делимханов считает, что эти боевики продолжат воевать до тех пор, пока не наступит конец в войне. Они вместе с другими российскими военными будут выполнять те указания, которые поступают из Кремля.

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