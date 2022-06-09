Песков рассказал, когда мир узнает, что «спецоперация» в Украине завершена

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Кравцев Сергей
Боевые действия на территории Украины могут прекратиться только в том случае, когда президент России Владимир Путин посчитает, что все его поставленные цели выполнены и российским военным можно возвращаться в места постоянной дислокации. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков отметил, выполнение задач Путина и будет означать, что война в Украине завершена. На сегодняшний день боевые действия продолжаются, потому что все цели не достигнуты.
Отметим, ранее портал "Комментарии" сообщал, что депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов озвучил свое предположение, что сроках война в Украине точно должна закончиться до конца 2022 года. Что касается участия "кадыровцев" в войне России против Украины, то Делимханов считает, что эти боевики продолжат воевать до тех пор, пока не наступит конец в войне. Они вместе с другими российскими военными будут выполнять те указания, которые поступают из Кремля.
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