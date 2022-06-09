У Кадырова заговорили о конце войны в Украине – назвали сроки

Депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что война в Украине не может продолжаться больше, чем к концу 2022 года. Как передает портал "Комментарии", слова Делимханова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Адам Делимханов отметил, есть большие надежды, что боевые действия не продлятся в Украине дольше, чем к концу 2022 года. Депутат Госдумы высказал свое убеждение, что больше война продолжаться не будет. В России считают, "конец будет", ведь предпосылки к окончанию войны уже вырисовываются.

Что касается участия "кадыровцев" в войне России против Украины, то Делимханов считает, что эти боевики продолжат воевать до тех пор, пока не наступит конец в войне. Они вместе с другими российскими военными будут выполнять те указания, которые поступают из Кремля.

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