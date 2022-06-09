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У Кадырова заговорили о конце войны в Украине – назвали сроки

При этом "кадыровцы" будут оставаться на войне в Украине до самого ее конца

сегодня, 13:27
Автор:

Кравцев Сергей
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Депутат Госдумы от Чечни и двоюродный брат Рамзана Кадырова Адам Делимханов заявил, что война в Украине не может продолжаться больше, чем к концу 2022 года. Как передает портал "Комментарии", слова Делимханова цитирует российское пропагандистское издание "РИА Новости".

У Кадырова заговорили о конце войны в Украине – назвали сроки

Рамзан Кадыров. Фото из открытых источников

Адам Делимханов отметил, есть большие надежды, что боевые действия не продлятся в Украине дольше, чем к концу 2022 года. Депутат Госдумы высказал свое убеждение, что больше война продолжаться не будет. В России считают, "конец будет", ведь предпосылки к окончанию войны уже вырисовываются.                                                                                                     

Что касается участия "кадыровцев" в войне России против Украины, то Делимханов считает, что эти боевики продолжат воевать до тех пор, пока не наступит конец в войне. Они вместе с другими российскими военными будут выполнять те указания, которые поступают из Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — в Польше рассказали, кто кроме Венгрии пытается максимально замедлить санкции, которые ЕС вводит против России. Есть ряд государств Евросоюза, которые словно чего-то ждут и пытаются окончательно не разрывать связи с Москвой. Речь идет о лидерах ЕС, от решения которых зависит поддержка Украины всей Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало — Венгрия продолжает нагнетать: в МИД страны также заявили о "психических проблемах" руководства Украины и попросили украинцев не обижаться на такие оценки.

"Комментарии" сообщали — у Зеленского рассказали, нужно ли увеличивать темпы мобилизации или уже пора искать новый подход.


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