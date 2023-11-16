Возможны ли неожиданности во время выборов в РФ: чего ждет Путин для старта кампании

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин, правящий уже почти четверть века, начал делать заявления в ракурсе намеченных на март выборов президента РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует в декабре объявить о старте своей избирательной кампании, поэтому гонит россиян на убой, в том числе, в районе Авдеевки, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. А представители Института изучения войны (ISW) предполагали, что предвыборная кампания Путина пройдет без неудобной для него темы войны в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предвыборную возню в стране-агрессоре, а также то, к чему приведет очередное "переизбрание Путина".
Выборы президента России 2024. Фото из открытых источников
Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает таким образом:
Эксперт акцентирует, что в России отсутствует свободная пресса, нет оппозиции (или за границей, или посажена, или в таком подполье, откуда и пискнуть не может). Плюс – значительная часть населения отравлена имперским национал-шовинизмом.
По его мнению, вряд ли на эти псевдовыборы прибудут реально независимые международные наблюдатели. Но не исключает, поскольку РФ продолжает оставаться членом ОБСЕ, что допустят некоторых близких ей представителей данной организации. Но того контроля, который должен быть в процессе действительно свободных честных, демократических выборов, ожидать не стоит, уверен генерал.
Василий Богдан не сомневается, что переназначение Путина мир (по крайней мере — Западный) воспримет негативно. И напоминает, что в ПАСЕ уже приняли резолюцию о том, что Путина не признают легитимным президентом, если он пойдет на очередной срок. Позиция Украины будет аналогичной, подчеркивает эксперт.
Очевидно, что выборы в России – это фарс, подчеркивает политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский. Все заранее знают результат, поясняет он. Его знает Кремль, его знают россияне, его знает весь мир. Интрига лишь в том, какой процент нарисуют президенту в этот раз.
Денис Гороховский обращает внимание, что накануне Путин подписал изменения в закон о выборах президента РФ, которые, среди прочего, уточняют порядок проведения голосования во время военного положения. Многие ожидали, что вместе с этим он заявит о своем участии в предстоящих выборах. Но пока – нет.
Глобально ожидать каких-то последствий от продолжения правления Путина не стоит, считает Денис Гороховский. По его мнению, единственный интересный момент во всей истории с выборами: Путин так и не определился с приемником. А значит – власть продолжает быть сосредоточена в руках одного человека. И если с ним что-то случится, то Башни Кремля могут устроить небольшую гражданскую войну в борьбе за власть, так как "любимчик" назначен не был, констатирует эксперт.
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