Возможны ли неожиданности во время выборов в РФ: чего ждет Путин для старта кампании

Российский диктатор Владимир Путин, правящий уже почти четверть века, начал делать заявления в ракурсе намеченных на март выборов президента РФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин планирует в декабре объявить о старте своей избирательной кампании, поэтому гонит россиян на убой, в том числе, в районе Авдеевки, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя. А представители Института изучения войны (ISW) предполагали, что предвыборная кампания Путина пройдет без неудобной для него темы войны в Украине. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" предвыборную возню в стране-агрессоре, а также то, к чему приведет очередное "переизбрание Путина".

Выборы президента России 2024. Фото из открытых источников

Такого рода "переизбрание" в РФ – просто показуха

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает таким образом:

"Про какие можно говорить выборы в стране, где фактически сформирован режим восточной жестокой диктатуры? Где прямые, честные, свободные выборы невозможны по определению. Речь идет попросту об очередном назначении Путина президентом РФ".

Эксперт акцентирует, что в России отсутствует свободная пресса, нет оппозиции (или за границей, или посажена, или в таком подполье, откуда и пискнуть не может). Плюс – значительная часть населения отравлена имперским национал-шовинизмом.

"В таких условиях путинский режим может не беспокоится за свое существование. Тем более, что все структуры, которые будут работать во время избирательной кампании – однозначно станут работать исключительно на Путина. И уже, похоже, решено, что он получит более 70% голосов. Пропаганда же станет раскручивать тезис, что в РФ якобы работает демократия, что избран всенародно любимый президент. И в таком духе", – прогнозирует Василий Богдан.

По его мнению, вряд ли на эти псевдовыборы прибудут реально независимые международные наблюдатели. Но не исключает, поскольку РФ продолжает оставаться членом ОБСЕ, что допустят некоторых близких ей представителей данной организации. Но того контроля, который должен быть в процессе действительно свободных честных, демократических выборов, ожидать не стоит, уверен генерал.

"Такого рода "переизбрание" – просто показуха. И, что оно состоится – нет сомнений. Впрочем, если не случится дворцового переворота – и Путина силой не отстранят от власти. А такое может произойти, – считает ветеран внешней разведки. – Политические, военные, бизнесовые элиты РФ серьезно обеспокоены своим будущим, дальнейшей изоляцией России, неумолимым сползанием экономики на путь рецессии. И хоть ВПК там пока работает, выйти на уровень современных технологий, современного вооружения россияне не могут. Это особенно ярко видно на примере ракетно-космической отрасли страны-агрессора, которая явно находится в кризисе".

Василий Богдан не сомневается, что переназначение Путина мир (по крайней мере — Западный) воспримет негативно. И напоминает, что в ПАСЕ уже приняли резолюцию о том, что Путина не признают легитимным президентом, если он пойдет на очередной срок. Позиция Украины будет аналогичной, подчеркивает эксперт.

"Важно, – акцентирует он, – чтоб наша информационно-пропагандистская машина тут работала мощно, компрометируя Путина и в целом псевдовыборы, которые намерены провести в РФ. Следует доводить до сведения мирового сообщества, что такой фарс – это не выборы. Что готовится очередная фальсификация, создающая дальнейшую угрозу глобальной демократии со стороны автократического, террористического режима Путина".

Путину нужен какой-то яркий успех в войне

Очевидно, что выборы в России – это фарс, подчеркивает политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский. Все заранее знают результат, поясняет он. Его знает Кремль, его знают россияне, его знает весь мир. Интрига лишь в том, какой процент нарисуют президенту в этот раз.

"Но Путин все равно вынужден отыгрывать весь процесс, для того, чтоб результат выборов можно было легализовать через признания третьими странами, в том числе некоторыми странами ЕС, – поясняет политолог. – Кроме того, выборы Путину нужны еще и как инструмент пропаганды. Нужно убедить собственный народ, что ситуация под контролем и всё идет по плану. Для этого нужна красивая картинка".

Денис Гороховский обращает внимание, что накануне Путин подписал изменения в закон о выборах президента РФ, которые, среди прочего, уточняют порядок проведения голосования во время военного положения. Многие ожидали, что вместе с этим он заявит о своем участии в предстоящих выборах. Но пока – нет.

"Для этого Путину нужен был какой-то яркий успех в войне, который стал бы фоном его выступления. Вероятно, им должна была стать оккупация Авдеевки. Однако украинская армия не дала реализовать этот план. Именно поэтому Путин до сих пор не сделал соответствующего заявления, – предполагает эксперт. – Но рано или поздно он его сделает. Если не будет достойного инфоповода, то Кремль его придумает. Им это не впервой".

Глобально ожидать каких-то последствий от продолжения правления Путина не стоит, считает Денис Гороховский. По его мнению, единственный интересный момент во всей истории с выборами: Путин так и не определился с приемником. А значит – власть продолжает быть сосредоточена в руках одного человека. И если с ним что-то случится, то Башни Кремля могут устроить небольшую гражданскую войну в борьбе за власть, так как "любимчик" назначен не был, констатирует эксперт.

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