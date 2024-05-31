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Песков рассказал, почему Китай отказался от участив в Глобальном саммите мира

В Кремле полностью поддержали решение Китая не ехать на Глобальный саммит мира в Швейцарию. При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что без РФ такие встречи не имеют смысла

сегодня, 15:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, Кремль полностью поддерживает решение Китая отказаться от участия в Глобальном саммите мире в Швейцарии, якобы из-за его бесперспективности.

Песков рассказал, почему Китай отказался от участив в Глобальном саммите мира

Дмитрий Песков

Как отметил Песков, Китай с самого начала говорил об абсолютной бесперспективности проведения в таких форматах без участия России с той повесткой дня, которая была заявлена.

"Искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. Китай об этом изначально заявлял, и здесь в этом плане наши позиции абсолютно идентичны с Китайской народной республикой",
- ответил Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия поддерживает такой подход.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что в КНР считают затруднительным участие в швейцарской конференции по урегулированию военного конфликта, поскольку якобы не выполнены ожидания Пекина.

О том, что Китай отказался от участия в саммите, сообщали и западные журналисты. Так они со ссылкой на трех проинформированных источника сообщили, что официальный Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия.

Якобы на этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, — признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Кроме того, пока непонятно, примет ли участие в Глобальном саммите мира также президент США Джо Байден. На фремя проведения саммита у него запланирован сбор средств в Голливуде. По этому поводу еже резко высказался президент Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/964305
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