Песков сказал, будет ли РФ считать Зеленского легитимным президентом после 20 мая

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал о том, как Москва относится к тому, что в Украине во время войны отказались от проведения президентских выборов.

Дмитрий Песков

Он напомнил, что в Украине 31 марта должны были состоятся выборы президента, при этом, пресс-секретарь кремлевского диктатора отметил, что якобы 20 мая истекает срок полномочий Зеленского.

При этом на вопрос российских журналистов о том, будет ли Кремль считать Зеленского легитимным президентом, Песков ответил уклончиво.

"Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться с тем, чтобы заявить свою позицию" , — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главном управлении разведки Минобороны предупреждали, что страна-агрессор готовит большую информационно-психологическую операцию, направленную против президента Владимира Зеленского. В частности, оккупанты планируют поставить под сомнение его легитимность после 20 мая.

При этом, враг, якобы надеется на то, что военные на фронте не будут понимать, чьи приказы должны выполнять, поэтому будут находится в растерянности. Якобы в это время Россия планирует начать новое большое наступление, чтобы попытаться захватить новые территории Украины.

Известно, что в Совфеде РФ уже начали говорить о том, что Зеленский якобы загнал себя в угол, так как отказался от проведения выборов.

В то же время известно, что Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. А Конституционный суд четко объяснил, что согласно Основному закону Зеленский остается легитимным президентом и после 20 мая.



