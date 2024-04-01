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Песков сказал, будет ли РФ считать Зеленского легитимным президентом после 20 мая

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков рассказал, будут ли в Кремле считать президента Владимира Зеленского и дальше легитимным после 20 мая

сегодня, 18:48 comments1398
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Ткачик Олеся
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Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков рассказал о том, как Москва относится к тому, что в Украине во время войны отказались от проведения президентских выборов.

Песков сказал, будет ли РФ считать Зеленского легитимным президентом после 20 мая

Дмитрий Песков

Он напомнил, что в Украине 31 марта должны были состоятся выборы президента, при этом, пресс-секретарь кремлевского диктатора отметил, что якобы 20 мая истекает срок полномочий Зеленского.

При этом на вопрос российских журналистов о том, будет ли Кремль считать Зеленского легитимным президентом, Песков ответил уклончиво.

"Я не стал бы забегать вперед. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Там будем соответствующим образом ориентироваться с тем, чтобы заявить свою позицию"
, — сказал Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главном управлении разведки Минобороны предупреждали, что страна-агрессор готовит большую информационно-психологическую операцию, направленную против президента Владимира Зеленского. В частности, оккупанты планируют поставить под сомнение его легитимность после 20 мая.

При этом, враг, якобы надеется на то, что военные на фронте не будут понимать, чьи приказы должны выполнять, поэтому будут находится в растерянности. Якобы в это время Россия планирует начать новое большое наступление, чтобы попытаться захватить новые территории Украины.

Известно, что в Совфеде РФ уже начали говорить о том, что Зеленский якобы загнал себя в угол, так как отказался от проведения выборов.

В то же время известно, что Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. А Конституционный суд четко объяснил, что согласно Основному закону Зеленский остается легитимным президентом и после 20 мая.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/01/22680211.shtml?updated
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Обсуждения

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ufo

сегодня, 20:12

Так а чего его дискредититровать? Он сам себя дискредитировал лучше всех российских спецслужб вместе взятых. Ну хотя бы тем, что не отвечает за свои слова и раздул коррупцию до космических масштабов. Выборы, вот, тоже отдельная тема. Могли бы, например, провести опрос, референдум, что угодно, где народ бы высказал свое мнение о необходимости выборов и легитимности вовочки в качестве президента. И не было бы никаких вопросов.


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