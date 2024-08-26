Песков сказал, определился ли Путин с местью Украине за вторжение в Курскую область

Кремлевский диктатор Владимир Путин не принимал отдельного решения об ответе на вторжение украинских войск в Курскую область, но ответ обязательно будет. В частности, об этом на брифинге заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин

"Речь идет не об отдельном решении. Подобные враждебные действия не могут остаться без ответа. Ответ обязательно будет", — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова российского посла в США Анатолия Антонова, который заявлял, что Путин принял решение об ответе на атаку Украины на Курскую область.

По мнению российского диктатора, вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить наступление российских войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ 6 августа начали операцию на территории Курской области, которая идет успешно. При этом, Путин никак на нее не отреагировал, хоть "красные линии" военные Украины неоднократно перешли и переходят. На этом фоне посол Антонов на прошлой неделе заявил, что Путин якобы уже принял решение, как отомстить Украине на вторжение в Курскую область, но детали не раскрыл.

Массированную ракетно-дроновую атаку по Украине 26 августа называют "актом возмездия" РФ. В Госдуме в частности заявили, что это реакция России на события в Курской области, а также с помощью этой атаки выполняются другие цели "СВО".

В Украине же обратили внимание на не типичность атаки. Россия ударила не "по центрам принятия решений", как угрожала российская пропаганда, а по объектам энергетики. При этом аналитики прогнозируют, что такое решение принято потому, что министр обороны Белоусов – экономист и он понимает, как нанести урон Украине.



