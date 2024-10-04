Песков сказал, встретятся ли Путин и Байден на саммите «Большой двадцатки»

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не ведет никаких разговоров по поводу возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Байден и Путин

"Каких-либо разговоров на этот счет не велось. В настоящий момент предпосылок нет, но президент говорил, что остается открытым для всех контактов", — сказал Песков.

Также спикер диктатора сказал, что решения по поводу поездки Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20) пока не принято.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Джо Байден якобы не исключил возможный разговор с Путиным перед саммитом Большой двадцатки. Правда, глава Вашингтона выразил сомнение по поводу того, что кремлевский диктатор туда приедет.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что по информации западных СМИ, якобы на Западе есть лидеры государств, которые считают, что нужно налаживать общение с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, чтобы уже в следующем году прекратить войну в Украине. Отмечалось, что якобы такой разговор с диктатором может произойти перед саммитом Большой двадцатки, который должен пройти в ноябре. В то же время появилась информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет до саммита созвониться с Путиным. Эту информацию не опровергли в его администрации, подчеркнув, что канцлер всегда говорил, что готов к такому общению, если будет хорошая возможность. При этом есть мнение, что Шольц стремиться стать посредником между Путиным и западным миром и благодаря этому заработать для себя политические баллы. Кроме того, в Германии отметили, что якобы Шольц на самом деле не хочет, чтобы РФ проиграла в войне.



