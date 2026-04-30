Россия Песков утверждает, что РФ реализует перемирие на 9 мая без согласия Киева
Песков утверждает, что РФ реализует перемирие на 9 мая без согласия Киева

Решение Путина не зависит от Украины: Песков проигнорировал отсутствие ответа Киева на перемирие

30 апреля 2026, 15:45
Недилько Ксения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация анонсированного Россией прекращения огня произойдет вне зависимости от того, поддержит ли эту инициативу украинская сторона. В Москве подчеркивают "односторонний" характер этого решения.

Дмитрий Песков

Отвечая на вопросы журналистов об отсутствии официального ответа со стороны украинской власти, спикер Кремля подчеркнул:

"Он и не нужен для этого. Это решение главы Российского государства и оно будет реализовываться", — констатировал Песков.

В то же время в Кремле заметили, что российское руководство все же ожидало определенную реакцию со стороны Киева, свидетельствующую об "адекватных намерениях" украинского режима. Поскольку ни одного официального подтверждения готовности прекратить огонь со стороны Украины нет, российская сторона настаивает, что будет действовать согласно ранее утвержденному плану диктатора.

Напомним, что инициатива касается периода празднования 9 мая, о чем ранее сообщали представители российской администрации после телефонного разговора Путина с Трампом.

Тогда помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил пропагандистским медиа о проведении телефонных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, беседа была продолжительной и заняла более 1,5 часов.

Согласно заявлениям представителя РФ, в ходе разговора лидеры затронули ряд вопросов о войне в Украине и международной политике: Путин выразил готовность ввести режим прекращения огня на период празднования 9 мая, и эта инициатива якобы нашла поддержку со стороны Трампа.



