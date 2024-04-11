Песков высокомерно п рокомментировал мирную конференцию в Швейцарии без участия РФ

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал мирный саммит, который в середине июня должен пройти в Швейцарии. При этом известно, что Россию на переговоры не пригласили.

Дмитрий Песков

Песков заявил, что на саммите должны обсудить "формулу мира", и нужно понять, о чем она.

"Переговорный процесс без РФ бессмысленный и является переговорным процессом впустую", — сказал Песков.

При этом он заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет открытость для переговорного процесса.

"Он является предпочтительным для наших задач, но когда этот процесс сами себе запретили украинцы, мы пока не видим никаких горизонтов впереди" , -добавил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Швейцарии на курорте Бюргеншток в середине июня пройдет саммит, на котором его участники обсудят "мирную формулу" президента Владимира Зеленского, чтобы положить конец немотивированной агрессии России. Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Швейцарии Иньяцио Кассис, первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе.

При этом в российском посольстве заявили, что РФ никто на саммит не приглашал, но в случае получения такого приглашения, Москва все равно бы отказалась от участия в переговорах.



