Песков заснул во время речи Путина: курьезный момент попал на видео

Спикер Кремля Дмитрий Песков попал в курьезную ситуацию во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Камеры зафиксировали момент, когда пресс-секретарь Владимира Путина задремал прямо во время выступления российского диктатора.

Песков заснул во время речи Путина на саммите ШОС

На видео Песков оказался в кадре с закрытыми глазами. Он сидел прямо за спиной Путина, который в этот момент произносил речь перед участниками саммита. Из кадров создается впечатление, что спикер Кремля на время заснул.

Сам Путин в своей речи говорил о развитии ШОС за последние 25 лет. Российский диктатор заявил, что организация якобы превратилась в один из важных центров формируемого многополярного мира. Отдельно Путин отметил масштаб объединения, отметив, что на государства участницы ШОС приходится почти половина населения планеты.

Несмотря на слова Путина, именно курьезный эпизод с Песковым быстро привлек внимание пользователей соцсетей. В комментариях они шутили, что спикер Кремля мог устать от длительных выступлений Путина. В частности, писали такие сообщения: "Трудно его за такое осуждать. Столько лекций о печенегов выслушал за свою карьеру"; "Даже он понимает, что путлер как всегда несет чушь, потому и не слушает"; "Песков уснул во время выступления Путина на саммите "ШОС". А потом будет говорить, что "Кремль не в курсе"".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали главные приоритеты России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, как Трамп уснул во время выступления в Овальном кабинете. В Белом доме сразу отреагировали и заявили, что американский президент не спал, а на мгновение закрыл глаза во время паузы.