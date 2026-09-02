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Пєсков заснув під час промови Путіна: курйозний момент потрапив на відео

Дмитро Пєсков потрапив на відео з заплющеними очима під час виступу Путіна на саміті ШОС.

2 вересня 2026, 20:40
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Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков потрапив у курйозну ситуацію під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Камери зафіксували момент, коли прессекретар Володимира Путіна задрімав просто під час виступу російського диктатора.

Пєсков заснув під час промови Путіна: курйозний момент потрапив на відео

Пєсков заснув під час промови Путіна на саміті ШОС

На відео Пєсков опинився в кадрі з заплющеними очима. Він сидів безпосередньо за спиною Путіна, який у цей момент виголошував промову перед учасниками саміту. З кадрів складається враження, що речник Кремля на деякий час заснув.

Сам Путін у своїй промові говорив про розвиток ШОС протягом останніх 25 років. Російський диктатор заявив, що організація нібито перетворилася на один із важливих центрів багатополярного світу, який формується. Окремо Путін наголосив на масштабі об'єднання, зазначивши, що на держави учасниці ШОС припадає майже половина населення планети.

Попри слова Путіна, саме курйозний епізод з Пєсковим швидко привернув увагу користувачів соцмереж. У коментарях вони жартували, що речник Кремля міг втомитися від тривалих виступів Путіна. Зокрема писали такі повідомлення: "Важко його за таке засуджувати. Стільки лекцій про печенігів вислухав за свою кар'єру"; "Навіть він розуміє, що путлер як завжди несе нісенітницю, тому й не слухає"; "Пєсков заснув під час виступу Путіна на саміті "ШОС+". А потім говоритиме, що "Кремль не в курсі"".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі назвали головні пріоритети Росії у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, як Трамп заснув під час виступу в Овальному кабінеті. У Білому домі одразу відреагували та заявили, що американський президент не спав, а на мить заплющив очі під час паузи.



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