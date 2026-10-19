Официальное руководство Российской Федерации заявило, что какие-либо финальные договоренности по завершению военного конфликта не могут происходить исключительно в двустороннем формате между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на регулярные упреки пропаганды, в Кремле подтвердили, что без привлечения представителей украинской стороны достичь длительного компромисса юридически и фактически невозможно. Соответствующий комментарий дал спикер российского диктатора, отвечая на вопросы журналистов о вероятности подписания мирного пакта без ведома Украины.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические и миротворческие, – отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, одобрительно отозвавшись о дипломатической активности новой администрации Белого дома. – Мы высоко их ценим".

В то же время в Москве дали понять, что США не смогут полностью взять на себя роль единого подписчика от имени коалиции, поддерживающей Киев.

"Но, конечно же, безусловно, окончательное урегулирование без участия кого-то из Киева, готового взять на себя ответственность, невозможно", — подчеркнул спикер Путина, выдвинув дополнительное требование по персональному составу будущей переговорной делегации.

Несмотря на такое заявление, представитель российского режима традиционно прибег к кулуарным намекам. Он не стал раскрывать детали и не уточнил, кого именно в Кремле считают готовым к ответственности — представителей действующей легитимной власти Украины или других потенциальных деятелей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что советник Трампа обвинил окружение Зеленского в затягивании войны и зарабатывании на боевых действиях.