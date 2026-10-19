Офіційне керівництво Російської Федерації заявило, що будь-які фінальні домовленості щодо завершення військового конфлікту не можуть відбуватися виключно у двосторонньому форматі між Москвою та Вашингтоном. Попри регулярні закиди пропаганди, у Кремлі підтвердили, що без залучення представників української сторони досягти тривалого компромісу юридично та фактично неможливо. Відповідний коментар дав речник російського диктатора, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності підписання мирного пакту без відома України.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Що стосується врегулювання, то ви знаєте, що американська сторона продовжує свої зусилля посередницькі та миротворчі, — зазначив прессекретар Кремля Дмитро Песков, схвально відгукнувшись про дипломатичну активність нової адміністрації Білого дому. — Ми високо їх цінуємо".

Водночас у Москві дали зрозуміти, що США не зможуть повністю перебрати на себе роль єдиного підписанта від імені коаліції, яка підтримує Київ.

"Але, звичайно ж, безперечно, остаточне врегулювання без участі когось із Києва, хто готовий взяти на себе відповідальність, неможливо", — підкреслив спікер Путіна, висунувши додаткову вимогу щодо персонального складу майбутньої переговорної делегації.

Попри таку заяву, представник російського режиму традиційно вдався до кулуарних натяків. Він не став розкривати деталі та не уточнив, кого саме в Кремлі вважають "готовим до відповідальності" — представників чинної легітимної влади України чи інших потенційних діячів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що радник Трампа звинувачив оточення Зеленського у затягуванні війни та зароблянні на бойових діях.