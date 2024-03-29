Песков заявил, что Россия не будет следовать никаким правилам, которые касаются переговоров

Страна-агрессор считает неприемлемым следовать каким-то правилам, которые могут быть выработаны участниками саммита по "формуле Зеленского", заявил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что, в принципе, переговоры со страной-агрессором могут пройти между двумя "мирными саммитами", но общения должно проходить по правилам, которые выработают и согласуют участники саммита.

При этом, Песков заявил, что такие переговоры противоречат тому запрету, который ранее установил президент Владимир Зеленский. Кроме того, он добавил, что РФ не намерена вести переговоры по каким-то установленным правилам.

"Для нас не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны" , — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готовится к мирному саммиту, который должен пройти в Швейцарии по обсуждению "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

При этом спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков назвал смехотворной идею провести такой саммит. Он раскритиковал любой формат проведения обсуждений, которые касаются прекращения войны в Украине, без участия России. При этом известно, что РФ на первый саммит мира в Швейцарию никто не приглашал. В то же время, в Кремле сделали вид, что они сами просто не хотят принимать в таком обсуждении участие, и заявили, что в Швейцарию не поедут.

Кроме того, в Украине, действительно, допустили возможность переговоров с Россией после проведения первого саммита мира. Отмечается, что для этого должны быть выработаны правила проведения таких переговоров и обозначены требования к России, которые она должна выполнить.



