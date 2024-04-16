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Пьет и срывает концерты: раздраженный российский певец выбил телефон у девушки на концерте (ВИДЕО)

Лепсу не понравилось, что та слишком близко снимала его на телефон

16 апреля 2024, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский исполнитель-путинист Григорий Лепс , быстро теряющий популярность из-за пьянства и срыва концертов, набросился на фанатку во время своего выступления.

Пьет и срывает концерты: раздраженный российский певец выбил телефон у девушки на концерте (ВИДЕО)

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

В частности, как информирует пропагандистский телеграмм-канал " Звездач ", Григорию Лепсу не понравилось, что одна из стоявших прямо под сценой зрительниц с близкого расстояния снимала певца.

В начале Лепс что-то произнес вроде того, что не нужно так близко его снимать. Однако когда поклонница продолжала держать свой телефон на том же месте и продолжала снимать, с размаху выбил телефон из рук зрительницы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев. Российский артист-путинист Александр Малинин, также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: он обвиняется в антипатриотизме, эмиграции и отсутствует четкая позиция по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как всегда, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину". Реагируя на это, артист обнародовал свою позицию, в частности высказался за поддержку террористического режима диктатора Путина.

Но страницы артиста в соцсетях изобилуют снимками с отдыха в странах Европы. Также российский певец заявляет, что с 2014 года ни разу не пел песню Красная калина и выразил готовность идти воевать вместе с оккупантами.

 



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