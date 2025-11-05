logo

План Кремля проваливается: крупнейший российский порт остановил экспорт топлива
commentss НОВОСТИ Все новости

План Кремля проваливается: крупнейший российский порт остановил экспорт топлива

Ранее ожидалось, что Туапсе нарастит экспорт нефтепродуктов в ноябре

5 ноября 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод прекратил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

План Кремля проваливается: крупнейший российский порт остановил экспорт топлива

Российский порт Туапсе. Фото: из открытых источников

Источники агентства сообщили, что подконтрольный "Роснефти" НПЗ, который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день остановил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры после ударов беспилотников.

До атаки ожидалось, что Туапсе нарастит экспорт нефтепродуктов в ноябре. По данным оценок аналитиков, во время атаки в порту стояли три танкера для загрузки нефтью, дизельным топливом и мазутом.

По состоянию на 5 ноября все суда отошли от причалов и были поставлены на якорь вблизи порта. Ориентированный на экспорт Туапсинский завод мощностью переработки 240 тысяч баррелей нефти в сутки производит нефть, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо.

НПЗ, который также несколько раз становился целью ударных беспилотников, преимущественно поставляет нефть в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 5 ноября неопознанные беспилотники атаковали российскую энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира и ТЭЦ в Орле.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", — заявил Андрей Коваленко.



Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russias-tuapse-halted-fuel-exports-after-drone-attacks-refinery-stopped-sources-2025-11-05/
