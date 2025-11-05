logo_ukra

Росія План Кремля провалюється: найбільший російський порт зупинив експорт палива
НОВИНИ

План Кремля провалюється: найбільший російський порт зупинив експорт палива

Раніше очікувалося, що Туапсе наростить експорт нафтопродуктів у листопаді

5 листопада 2025, 13:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський чорноморський порт Туапсе припинив експорт палива, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

План Кремля провалюється: найбільший російський порт зупинив експорт палива

Російський порт Туапсе. Фото: із відкритих джерел

Джерела агентства повідомили, що підконтрольний "Роснафті" НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після ударів безпілотників.

До атаки очікувалося, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді. За даними оцінок аналітиків, під час атаки в порту стояли три танкери для завантаження нафтою, дизельним паливом та мазутом.

Станом на 5 листопада всі судна відійшли від причалів і були поставлені на якір поблизу порту. Орієнтований на експорт Туапсинський завод потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.

НПЗ, який також кілька разів ставав за мету ударних безпілотників, переважно постачає нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 5 листопада невідомі безпілотники атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ в Орлі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробні заводи, нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ, зупинили свою роботу. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Одразу два підприємства — нафтохімічний завод у Башкирії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі", — заявив Андрій Коваленко.



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-tuapse-halted-fuel-exports-after-drone-attacks-refinery-stopped-sources-2025-11-05/
