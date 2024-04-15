План России не сработал. Как поможет Украине провальная атака Ирана на Израиль

Как отметила Виктория Сюмар, провальная атака Ирана на Израиль продемонстрировала миру, что в современных войнах технологии играют важную роль, как и геополитические союзы. По ее словам, стало очевидно, что так называемая ось зла на сегодняшний день все же существенно технологически слабее. Именно поэтому, считает нардеп, шанс Украины в новейших технологиях и поддержке союзников, особенно в контроле неба.

Атака Ирана на Израиль

Как отметила Сюмар, яркая и победная демонстрация резко актуализирует вопрос американской помощи Израилю и Украине именно в пакете.

"С высокой долей вероятности этот законопроект может быть проголосован уже на этой неделе, о чем заявил один из трех самых "влиятельных Майков" американского капитолия Майк Тернер, глава комитета разведки"

, – написала в Фейсбуке нардеп.

Только такой формат дает быстрое решение, когда закон подпишется чуть ли не в тот же день и начнутся столь важные поставки.

Таким образом, провал Ирана оказался и провалом России, которая явно делала ставку на то, что активизация войны на Ближнем Востоке еще дальше отодвинут внимание от мира Украины. Но быстрая и яркая победа Израиля и союзников в этом конкретном сражении наоборот вдохновила США на геополитическую активизацию"

, – считает Сюмар.

Не было счастья, так несчастье помогло, подытожила нардеп.

Портал "Комментарии" рассказывал, что Израиль ожидает от России осуждения действий Ирана. Впрочем, в МИДе страны-агрессора отметили, что ждут от Израиля осуждения действий Украины, которая "наносит удары" по российским территориям. При этом там отметили, что Израиль со своими западными союзниками намеренно будет раскачивать ситуацию, чтобы обвинить во всем Иран.