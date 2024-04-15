logo

BTC/USD

66750.19

ETH/USD

3252.65

LTC/USD

81.95

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия План России не сработал. Как поможет Украине провальная атака Ирана на Израиль
commentss НОВОСТИ Все новости

План России не сработал. Как поможет Украине провальная атака Ирана на Израиль

Россия рассчитывала разжечь новую войну и отвлечь внимание Запада от проблем в Украине. Более того, молниеносная победа Израиля вдохновила США на геополитическую активизацию, считает нардеп Виктория Сюмар

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметила Виктория Сюмар, провальная атака Ирана на Израиль продемонстрировала миру, что в современных войнах технологии играют важную роль, как и геополитические союзы. По ее словам, стало очевидно, что так называемая ось зла на сегодняшний день все же существенно технологически слабее. Именно поэтому, считает нардеп, шанс Украины в новейших технологиях и поддержке союзников, особенно в контроле неба.

План России не сработал. Как поможет Украине провальная атака Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль

Как отметила Сюмар, яркая и победная демонстрация резко актуализирует вопрос американской помощи Израилю и Украине именно в пакете.

"С высокой долей вероятности этот законопроект может быть проголосован уже на этой неделе, о чем заявил один из трех самых "влиятельных Майков" американского капитолия Майк Тернер, глава комитета разведки"
, – написала в Фейсбуке нардеп.

Только такой формат дает быстрое решение, когда закон подпишется чуть ли не в тот же день и начнутся столь важные поставки.

Таким образом, провал Ирана оказался и провалом России, которая явно делала ставку на то, что активизация войны на Ближнем Востоке еще дальше отодвинут внимание от мира Украины. Но быстрая и яркая победа Израиля и союзников в этом конкретном сражении наоборот вдохновила США на геополитическую активизацию"
, – считает Сюмар.

Не было счастья, так несчастье помогло, подытожила нардеп.

Портал "Комментарии" рассказывал, что Израиль ожидает от России осуждения действий Ирана. Впрочем, в МИДе страны-агрессора отметили, что ждут от Израиля осуждения действий Украины, которая "наносит удары" по российским территориям. При этом там отметили, что Израиль со своими западными союзниками намеренно будет раскачивать ситуацию, чтобы обвинить во всем Иран.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid02T7RodvWSPkaFyPTTGdqMJxAJYjdh8BkejcjJNVPLguPnzbCMztfrSrKV35QB59byl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости