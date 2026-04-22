Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время форума "Малая Родина — сила России" озвучила рецепт преодоления глубокого демографического кризиса в стране-агрессоре. По ее мнению, каждая "полноценная" российская семья должна воспитывать по меньшей мере пятерых детей.

Спикер верхней палаты парламента сделала акцент на важности традиционного воспитания и роли мужа в семье.

"Для детей очень важно мужское влияние, мужское воспитание. И вот поэтому хочется, чтобы семья была так полноценна — мама, папа и пятеро детей. Это отлично", — заявила Матвиенко.

Однако эти призывы звучат на фоне катастрофических цифр, которые власти РФ пытаются скрыть. По данным Росстата, уровень рождаемости в России за 2024 год опустился до минимума за четверть века, а первый квартал 2025 показал еще худшую динамику — падение составило дополнительные 4%. Независимые демографы, в частности, Алексей Ракша, констатируют, что таких низких показателей страна не видела с XVIII–XIX веков.

Ситуация с естественной убылью населения стала настолько критической (потеря почти 600 тысяч человек за прошлый год), что Кремль прибег к испытанному методу — засекречиванию детальных статистических отчетов.

Пока чиновники рисуют образы многодетных семей, реальность свидетельствует о том, что Россия стремительно погружается в демографическую яму, из которой не помогают выбраться даже популистские лозунги о "мужском воспитании" и "пяти детей".

