Планирует ли Путин восстановить сферу влияния СССР: в Кремле сделали заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация западных медиа и разведок о намерениях российского диктатора Владимира Путина восстановить сферы влияния Советского Союза якобы "совершенно не соответствует действительности".
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков получил вопрос о достоверности заявлений о желании России восстановить сферу влияния на территориях бывшего СССР.
Заявление спикера Кремля прозвучало на фоне материала агентства Reuters, опубликованного 21 декабря. В нем утверждается, что Путин якобы стремится установить контроль над всей территорией Украины, а в перспективе вернуть влияние России на ранее входящие в состав СССР части Европы. Reuters ссылается на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.
Подобные оценки ранее звучал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, российский лидер руководствуется "исторической идеей" возвращения контроля над Украиной, а затем этот подход может распространиться и на другие государства постсоветского пространства.
