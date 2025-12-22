logo

Планирует ли Путин восстановить сферу влияния СССР: в Кремле сделали заявление
Планирует ли Путин восстановить сферу влияния СССР: в Кремле сделали заявление

Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует возобновить сферы влияния СССР, несмотря на данные разведки и публикации Reuters.

22 декабря 2025, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация западных медиа и разведок о намерениях российского диктатора Владимира Путина восстановить сферы влияния Советского Союза якобы "совершенно не соответствует действительности".

Планирует ли Путин восстановить сферу влияния СССР: в Кремле сделали заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков получил вопрос о достоверности заявлений о желании России восстановить сферу влияния на территориях бывшего СССР.

"Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения по этому поводу, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это совершенно не соответствует действительности", — сказал Песков.

Заявление спикера Кремля прозвучало на фоне материала агентства Reuters, опубликованного 21 декабря. В нем утверждается, что Путин якобы стремится установить контроль над всей территорией Украины, а в перспективе вернуть влияние России на ранее входящие в состав СССР части Европы. Reuters ссылается на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.

Подобные оценки ранее звучал и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, российский лидер руководствуется "исторической идеей" возвращения контроля над Украиной, а затем этот подход может распространиться и на другие государства постсоветского пространства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия хочет атаковать космическую систему Илона Маска.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Рютте назвал единственное препятствие для окончания войны в Украине. По его словам, главная причина во Владимире Путине, который не желает завершать свою военную агрессию.



