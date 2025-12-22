logo_ukra

BTC/USD

89285

ETH/USD

3026.41

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Чи планує Путін відновити сфери впливу СРСР: у Кремлі зробили заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи планує Путін відновити сфери впливу СРСР: у Кремлі зробили заяву

Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує відновлення сфер впливу СРСР, попри дані розвідки та публікації Reuters.

22 грудня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація західних медіа та розвідок про наміри російського диктатора Володимира Путіна відновити сфери впливу Радянського Союзу нібито "абсолютно не відповідає дійсності".

Чи планує Путін відновити сфери впливу СРСР: у Кремлі зробили заяву

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков отримав питання щодо достовірності заяв про бажання Росії відновити сфери впливу на територіях колишнього СРСР.

"Ми дійсно бачили якісь розрізнені повідомлення щодо цього, але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження та висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності", — сказав Пєсков.

Заява речника Кремля прозвучала на тлі матеріалу агентства Reuters, опублікованого 21 грудня. У ньому стверджується, що Путін нібито прагне встановити контроль над усією територією України, а в перспективі повернути вплив Росії на частини Європи, які входили до складу СРСР. Reuters посилається на шість джерел, знайомих із даними американської розвідки.

Подібні оцінки раніше озвучував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, російський лідер керується "історичною ідеєю" повернення контролю над Україною, а згодом цей підхід може поширитися й на інші держави пострадянського простору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія хоче атакувати космічну систему Ілона Маска.

Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Рютте назвав єдину перешкоду для закінчення війни в Україні. За його словами головна причина у Володимирі Путіні, який не бажає завершувати свою військову агресію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини