Чи планує Путін відновити сфери впливу СРСР: у Кремлі зробили заяву

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що інформація західних медіа та розвідок про наміри російського диктатора Володимира Путіна відновити сфери впливу Радянського Союзу нібито "абсолютно не відповідає дійсності".

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков отримав питання щодо достовірності заяв про бажання Росії відновити сфери впливу на територіях колишнього СРСР.

"Ми дійсно бачили якісь розрізнені повідомлення щодо цього, але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження та висновки. Це абсолютно не відповідає дійсності", — сказав Пєсков.

Заява речника Кремля прозвучала на тлі матеріалу агентства Reuters, опублікованого 21 грудня. У ньому стверджується, що Путін нібито прагне встановити контроль над усією територією України, а в перспективі повернути вплив Росії на частини Європи, які входили до складу СРСР. Reuters посилається на шість джерел, знайомих із даними американської розвідки.

Подібні оцінки раніше озвучував і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, російський лідер керується "історичною ідеєю" повернення контролю над Україною, а згодом цей підхід може поширитися й на інші держави пострадянського простору.

